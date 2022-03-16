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Спонсор тайванської команди, в якій грає Зайцев, пожертвував Україні 4.7 мільйони доларів

Сьогодні 16:10 120 0
Спонсор тайванської команди, в якій грає Зайцев, пожертвував Україні 4.7 мільйони доларів

Джерело - Tribuna.com.

Тайванська холдингова компанія Fubon Financial Holding пожертвувала 30 мільйонів юанів на гуманітарну допомогу для України. 

Про це повідомляє ec.ltn.com.tw.

Це приблизно 4 мільйони 706 тисяч доларів.

Компанія виділила по 10 мільйонів юанів для потреб Товариства Червоного Хреста, який допомагає Україні та український спеціальний рахунок Taiwan World Vision. Також голова Fubon Grou Цай Мінчжун, і голова правління компанії Цай Мінсін, пожертвували по 5 мільйонів юанів для українців.

Відзначимо, що в баскетбольному клубі Taipei Fubon Braves, що належить компанії грає українець Ігор Зайцев.

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