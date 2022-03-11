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Ткаченко продовжить кар’єру у Фінляднії

Сьогодні 15:54 144 0
Ткаченко продовжить кар’єру у Фінляднії

Джерело - basket.com.ua.

Форвард Черкаських Мавп та збірної України Іван Ткаченко підписав контракт з фінським клубом Гельсінскі Сігаллс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він вже встиг відіграти один поєдинок проти Кувота. Його новий клуб програв (85:90). Іван відіграв 26 хвилин, набрав 5 пунктів (1/5 двоочкові, 3/4 штрафні), зібрав 8 підбирань, віддав 2 передачі, зробив 1 перехоплення і поставив 2 блок-шота. В пасиві українець має 2 втрати і 3 фоли.

Всю свою кар'єру до цього він провів у рідних Мавпах. В цьому сезоні був капітаном команди. 24-річний баскетболіст набирав 9,5 очок, робив 4,5 підбирання, 1,4 перехоплення за 28 хвилин в матчах Суперліги сезону 2021/2022.

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