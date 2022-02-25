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ФБУ закликала заборонити росіянам брати участь у всіх змаганнях FIBA

Сьогодні 17:44 163 0
Державі-агресору не місце у міжнародному спортивному співтоваристві
#ФБУ

Джерело - fbu.ua.

Федерація баскетболу України звернулась до FIBA у зв'язку із вторгнення Росії.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"У цей важкий для України час Федерація баскетболу України звертається до, FIBA, баскетбольних клубів та усієї баскетбольної спільноти світу із Києва.

24-го лютого Росія оголосила війну Україні і вторглась на територію нашої країни з усіх боків географічних кордонів та сусідньої Білорусії. Сьогодні наше спільне завдання українців – захистити рідну землю. Однак зараз Україна стає щитом для усієї Європи від тиранії, яку агресор прагне принести своєю зброєю!

Глибоко переконані, що представникам нації, яка принесла війну у Європі не місце у будь-яких міжнародних спортивних змаганнях, які несуть світлі принципи. Наполегливо просимо заборонити участь збірним та клубам Російської Федерації в абсолютно усіх змаганнях під егідою FIBA та FIBA Европа.

Європейські баскетбольні клуби та збірним просимо бути солідарними з українським народом і відмовитися від абсолютно усіх матчів з російськими клубами та збірними.

Країні, яка оголосив війну не місце у міжнародній спортивній спільноті!", - йдеться у заяві.

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