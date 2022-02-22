Джерело - Чемпіон.
Будівельник здобув перемогу над Миколаєвом у межах регулярного чемпіонату Суперліги.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
17 лютого
Миколаїв - Будівельник 70:75 (15:15, 17:22, 14:21, 24:17)
Раніше Кривбас переграв Черкаські Мавпи.
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Джерело - Чемпіон.
Будівельник здобув перемогу над Миколаєвом у межах регулярного чемпіонату Суперліги.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
17 лютого
Миколаїв - Будівельник 70:75 (15:15, 17:22, 14:21, 24:17)
Раніше Кривбас переграв Черкаські Мавпи.