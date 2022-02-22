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Миколаїв - Будівельник 70:75. Огляд матчу

Сьогодні 11:19 63 0
Поєдинок завершився з рахунком 70:75
Миколаїв - Будівельник 70:75. Огляд матчу
#Будівельник, #МБК Миколаїв, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Будівельник здобув перемогу над Миколаєвом у межах регулярного чемпіонату Суперліги.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

17 лютого

Миколаїв - Будівельник 70:75 (15:15, 17:22, 14:21, 24:17)

Раніше Кривбас переграв Черкаські Мавпи.

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