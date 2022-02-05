Київ-Баскет поступився Антверпу в Кубку Європи ФІБА

Поєдинок завершився з рахунком 83:70

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет зазнав поразки від бельгійського Антверпа в межах другого групового етапу Кубку Європи ФІБА.

Поєдинок завершився з рахунком 83:70.

Це була перенесена гра четвертого туру і для киян це була перша гра після карантину.

Кубок Європи ФІБА