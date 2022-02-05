Київ-Баскет поступився Антверпу в Кубку Європи ФІБА

Джерело - Чемпіон.
Київ-Баскет зазнав поразки від бельгійського Антверпа в межах другого групового етапу Кубку Європи ФІБА.
Поєдинок завершився з рахунком 83:70.
Це була перенесена гра четвертого туру і для киян це була перша гра після карантину.
Кубок Європи ФІБА
Другий етап
Група J
4 тур, 05 лютого
Антверп - Київ-Баскет 83:70 (22:20, 15:19, 24:11, 22:20)
Кияни з двома перемогами у чотирьох матчах зрівнялись з німецьким Крайльсхаймом, з яким зіграють 8 лютого. Враховуючи ситуацію в групі, ця гра стане визначальною в боротьбі за четвертьфінал.
Нагадаємо, Кривбас переграв Тернопіль у Суперлізі.