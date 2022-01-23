Джерело - Чемпіон.
21 січня в рамках регулярного чемпіонату Суперліги Одеса програла Запоріжжю.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
21 січня
Одеса - Запоріжжя 76:83 (25:20, 15:21, 17:13, 19:29)
Раніше Будівельник здолав Київ-Баскет у Суперлізі.
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Джерело - Чемпіон.
21 січня в рамках регулярного чемпіонату Суперліги Одеса програла Запоріжжю.
Одеса - Запоріжжя 76:83 (25:20, 15:21, 17:13, 19:29)
Раніше Будівельник здолав Київ-Баскет у Суперлізі.