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Одеса - Запоріжжя 76:83. Огляд матчу

Сьогодні 08:00 237 0
Гості перемогли з перевагою у сім очок
Одеса - Запоріжжя 76:83. Огляд матчу
#БК Запоріжжя, #БК Одеса

Джерело - Чемпіон.

21 січня в рамках регулярного чемпіонату Суперліги Одеса програла Запоріжжю.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
21 січня

Одеса - Запоріжжя 76:83 (25:20, 15:21, 17:13, 19:29)

Раніше Будівельник здолав Київ-Баскет у Суперлізі.

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