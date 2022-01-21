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Хімік - Прометей 62:92. Огляд матчу

Сьогодні 21:19 29 0
Прометей здобув 24 перемогу у 24-му матчі
Хімік - Прометей 62:92. Огляд матчу
#БК Хімік, #БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей здобув перемогу над Хіміком у рамках регулярного чемпіонату Суперліги.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
21 січня

Хімік - Прометей 62:92 (15:15, 9:35, 20:23, 18:19)

Раніше Кривбас поступився Дніпру у матчі Суперліги.

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