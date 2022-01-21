Джерело - Чемпіон.
Прометей здобув перемогу над Хіміком у рамках регулярного чемпіонату Суперліги.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
21 січня
Хімік - Прометей 62:92 (15:15, 9:35, 20:23, 18:19)
Раніше Кривбас поступився Дніпру у матчі Суперліги.
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Джерело - Чемпіон.
Прометей здобув перемогу над Хіміком у рамках регулярного чемпіонату Суперліги.
Хімік - Прометей 62:92 (15:15, 9:35, 20:23, 18:19)
Раніше Кривбас поступився Дніпру у матчі Суперліги.