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Київ-Баскет здолав Хмельницький та вийшов у чвертьфінал Кубка України

Сьогодні 21:05 227 0
Поєдинок завершився з рахунком 80:99
Київ-Баскет здолав Хмельницький та вийшов у чвертьфінал Кубка України
#Київ-Баскет, #Кубок України, #Хмельницький

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здобув перемогу над Хмельницьким у рамках 1/8 фіналу Кубка України.

Поєдинок завершився з рахунком 80:99.

Кубок України

1/8 фіналу, 5 січня

Хмельницький - Київ-Баскет 80:99 (20:18, 27:22, 15:28, 18:31)

Раніше Харківські Соколи переграли Хімік.

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