Київ-Баскет здолав Хмельницький та вийшов у чвертьфінал Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Київ-Баскет здобув перемогу над Хмельницьким у рамках 1/8 фіналу Кубка України.
Поєдинок завершився з рахунком 80:99.
Кубок України
1/8 фіналу, 5 січня
Хмельницький - Київ-Баскет 80:99 (20:18, 27:22, 15:28, 18:31)
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Джерело - Чемпіон.
Київ-Баскет здобув перемогу над Хмельницьким у рамках 1/8 фіналу Кубка України.
Поєдинок завершився з рахунком 80:99.
Кубок України
1/8 фіналу, 5 січня
Хмельницький - Київ-Баскет 80:99 (20:18, 27:22, 15:28, 18:31)