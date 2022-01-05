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Дніпро знищив СумДу та вийшов у чвертьфінал Кубка України

Сьогодні 19:50 272 0
Поєдинок завершився з рахунком 62:102
Дніпро знищив СумДу та вийшов у чвертьфінал Кубка України
#БК Дніпро, #Кубок України, #СумДУ, #Харківські Соколи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 січня, у рамках 1/8 фіналу Кубка України Дніпро здобув розгромну перемогу над СумДу.

Поєдинок завершився з рахунком 62:102.

Кубок України

1/8 фіналу, 5 січня

СумДу – Дніпро 62:102 (26:23, 8:25, 8:33, 20:21)

Раніше Харківські Соколи переграли Хімік.

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