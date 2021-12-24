Київ-Баскет переграв Черкаські Мавпи у Суперлізі

Ривок у третій чверті приніс Київ-Баскету перемогу у Черкасах

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет повернувся до топ-3 турнірної таблиці Суперліги, здобувши впевнену перемогу над Черкаськими Мавпами 68:85.

У столичної команди одразу 5 гравців набрали від 12 до 17 очок, при цьому набравши 6-7 підбирань. Відзначимо з них Джордана Свінга, який до 14 очок і 6 підбирань додав 8 передач, перехоплення та блок-шот.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

24 грудня

Черкаські Мавпи — Київ-Баскет 68:85 (16:16, 16:16, 12:25, 24:28)

Черкаські Мавпи: Кольченко 7, Ткаченко 7 + 10 підбирань, Дугат 16 + 6 підбирань, Первіс 8, Максвелл 10 + 5 підбирань – старт; Хамільтон 12, Конате 2, Бондаренко 6, Романовський 0

Київ-Баскет: Кеффі 17 + 6 підбирань, Свінг 14 + 6 підбирань + 8 передач, Войналович 0, Вашингтон 16 + 6 підбирань, Скапінцев 12 + 7 підбирань + 3 блок-шота – старт; Томсон 9, Гаррет 14 + 7 підбирань + 3 блок-шота, Анікієнко 0, Тиртишник 2, Ковальов 1, Іванов 0

Раніше, Дніпро обіграло Запоріжжя.