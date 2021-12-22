Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 22 грудня, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Кубка України серед чоловіків.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України-2021/22
22 грудня
19:30 Збірна Черкаської області-Черкаські Мавпи-2 (Черкаси) - Будівельник (Київ)
23 грудня
19:00 Тернопіль (Тернопіль) - Миколаїв (Миколаїв). Трансляция - Obozrevatel TV
26 грудня
13:00 Прометей-2-ДДТУ (Слобожанське) - Прометей (Слобожанське)
4 січня
19:00 Харківські Соколи (Харків) - Хімік (Южне)
5 січня
18:00 СумДу (Суми) - Дніпро (Дніпро)
19:00 Хмельницький (Хмельницький) - Київ-Баскет (Київ)
8 січня
Політехнік (Харків) - Кривбас (Кривий Ріг)
18:00 БІПА-Одеса-СДЮСШОР ім. Літвака (Одеса) - Запоріжжя (Запоріжжя)
За підсумком другого раунду Кубка визначиться вісімка команд, яка гратиме у вирішальній стадії змагань. Матчі 1/4 та 1/2 фіналу будуть проведені в березні у двох містах, які представлені клубами-учасниками змагання. Місто проведення фінальної гри Кубку України буде визначене за рішенням ФБУ. Міста проведення вирішальних матчів розіграшу Кубка України будуть оголошені пізніше.
Нагадаємо, Прометей переграв Людвігсбург в останньому матчі групового етапу ЛЧ.