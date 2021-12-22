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Сьогодні стартує 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу

Сьогодні 14:40 165 0
Чоловічі команди визначать учасників Фіналу восьми
Сьогодні стартує 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу
#Будівелньик

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 22 грудня, відбудеться перший матч 1/8 фіналу Кубка України серед чоловіків. 

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України-2021/22

22 грудня

19:30 Збірна Черкаської області-Черкаські Мавпи-2 (Черкаси) - Будівельник (Київ)

23 грудня

19:00 Тернопіль (Тернопіль) - Миколаїв (Миколаїв). Трансляция - Obozrevatel TV

26 грудня

13:00 Прометей-2-ДДТУ (Слобожанське) - Прометей (Слобожанське)

4 січня

19:00 Харківські Соколи (Харків) - Хімік (Южне)

5 січня

18:00 СумДу (Суми)  - Дніпро (Дніпро)

19:00 Хмельницький (Хмельницький) - Київ-Баскет (Київ)

8 січня

Політехнік (Харків) - Кривбас (Кривий Ріг)

18:00 БІПА-Одеса-СДЮСШОР ім. Літвака (Одеса) - Запоріжжя (Запоріжжя)

За підсумком другого раунду Кубка визначиться вісімка команд, яка гратиме у вирішальній стадії змагань. Матчі 1/4 та 1/2 фіналу будуть проведені в березні у двох містах, які представлені клубами-учасниками змагання. Місто проведення фінальної гри Кубку України буде визначене за рішенням ФБУ. Міста проведення вирішальних матчів розіграшу Кубка України будуть оголошені пізніше.

Нагадаємо, Прометей переграв Людвігсбург в останньому матчі групового етапу ЛЧ.

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