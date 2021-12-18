Будівельник переграв Кривбас у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату Суперліги Будівельник вдома обіграв Кривбас.

Матч завершився з рахунком 82:73.

Найкращим гравцем матчу став Майкл Стоктон, який до 18 очок додав 15 передач та 4 підбирання за 30 хвилин на майданчику.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

18 грудня

Будівельник — Кривбас 82:73 (17:12, 21:15, 20:13, 24:33)

Будівельник: Браун 6, Стоктон 18 + 15 передач, Близнюк 5 + 6 підбирань, Апшоу 11 + 6 підбирань, Гордон 24 + 9 підбирань – старт; Рендл 12, Конєв 6, Прокопенко 0, Кобець 0

Кривбас: Юміпіг 13, Артамонов 17, Поповіч 13 + 7 підбирань, Мотлі 1, Вуковіч 8 – старт; Коренюк 12 + 10 підбирань, Латковіч 5, Фролов 4, Бондарчук 0, Старцев 0