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Будівельник переграв Кривбас у Суперлізі

Сьогодні 15:58 112 0
Будівельник переграв Кривбас у Суперлізі
#Будівелньик, #Кривбас

Джерело - Чемпіон.

У рамках регулярного чемпіонату Суперліги Будівельник вдома обіграв Кривбас.

Матч завершився з рахунком 82:73.

Найкращим гравцем матчу став Майкл Стоктон, який до 18 очок додав 15 передач та 4 підбирання за 30 хвилин на майданчику.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

18 грудня

Будівельник — Кривбас 82:73  (17:12, 21:15, 20:13, 24:33)

Будівельник: Браун 6, Стоктон 18 + 15 передач, Близнюк 5 + 6 підбирань, Апшоу 11 + 6 підбирань, Гордон 24 + 9 підбирань – старт; Рендл 12, Конєв 6, Прокопенко 0, Кобець 0

Кривбас: Юміпіг 13, Артамонов 17, Поповіч 13 + 7 підбирань, Мотлі 1, Вуковіч 8 – старт; Коренюк 12 + 10 підбирань, Латковіч 5, Фролов 4, Бондарчук 0, Старцев 0

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