Київ-Баскет програв Реджані у Кубку Європи ФІБА

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру другого етапу Кубку Європи ФІБА з баскетболу Київ-Баскет приймав італійську команду Реджана із міста Реджо-Емілія.
Господарі зазнали поразки в овертаймі - 79:80.
Нагадаємо, у матчі першого туру другого етапу Кубку Європи ФІБА Київ-Баскет здолав бельгійський Антверп.
Наступний свій матч у Кубку Європи ФІБА Київ-Баскет проведе 12 січня. Українська команда вдома зіграє з німецьким Крайльсгаймом.
Кубок Європи ФІБА
Другий етап
Група J
2 тур, 15 грудня
Київ-Баскет (Україна) - Реджина (Італія) 79:80 (11:13, 15:20, 21:14, 23:23, 9:10)