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Київ-Баскет програв Реджані у Кубку Європи ФІБА

Сьогодні 21:08 143 0
Українська команда поступилася в овертаймі
Київ-Баскет програв Реджані у Кубку Європи ФІБА
#Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру другого етапу Кубку Європи ФІБА з баскетболу Київ-Баскет приймав італійську команду Реджана із міста Реджо-Емілія.

Господарі зазнали поразки в овертаймі - 79:80.

Нагадаємо, у матчі першого туру другого етапу Кубку Європи ФІБА Київ-Баскет здолав бельгійський Антверп.

Наступний свій матч у Кубку Європи ФІБА Київ-Баскет проведе 12 січня. Українська команда вдома зіграє з німецьким Крайльсгаймом.

Кубок Європи ФІБА
Другий етап
Група J
2 тур, 15 грудня

Київ-Баскет (Україна) - Реджина (Італія) 79:80 (11:13, 15:20, 21:14, 23:23, 9:10)

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