Прометей та Київ-Баскет здобули перемоги. Результати матчів жіночої Суперліги

УПЛ. Динамо втратило очки у матчі із Зорею у 18 турі
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Гучні скандали англійського футболу через ставки. Частина друга
Гучні скандали англійського футболу через ставки. Частина друга Harry BettMan
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Ф'юрі вийшов на ринг перед боєм Ломаченка і заспівав
Ф'юрі вийшов на ринг перед боєм Ломаченка і заспівав Андрій Твердохліб
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Сьогодні 08:48 11391 7
Ломаченко переміг Коммі: найкращі моменти бою
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Сьогодні 08:30 2105 2
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Ломаченко прибув у Madison Square Garden на поєдинок проти Коммі
Ломаченко прибув у Madison Square Garden на поєдинок проти Коммі Андрій Твердохліб
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Бауза жорстко нокаутував Вілльямса в андеркарді бою Ломаченко - Коммі
Бауза жорстко нокаутував Вілльямса в андеркарді бою Ломаченко - Коммі Андрій Твердохліб
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Півзахисник Олександрії отримав жахливу травму в грі з Шахтарем Андрій Твердохліб
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У Краматорську встановили пам'ятник 16-річному футболісту, якого вбили бойовики ДНР
У Краматорську встановили пам'ятник 16-річному футболісту, якого вбили бойовики ДНР Андрій Твердохліб
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ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції Андрій Твердохліб
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Хороше спортивне місце: Білодід розпочала новий тренувальний табір
Хороше спортивне місце: Білодід розпочала новий тренувальний табір Віктор Слюсаренко
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Промоутерська компанія запропонувала Селезньову й Сенківу з'ясувати відносини в октагоні
Промоутерська компанія запропонувала Селезньову й Сенківу з'ясувати відносини в октагоні Андрій Твердохліб
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Прометей впевнено лідирує у лізі
Прометей та Київ-Баскет здобули перемоги. Результати матчів жіночої Суперліги
#Прометей, #Київ-Баскет

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд.

Чемпіонат України з баскетболу. Суперліга
Жінки
10 грудня

Динамо - ОСДЮСШОР Рівне 59:61 (14:15, 11:20, 17:15, 17:11)

11 грудня

Динамо - ОСДЮСШОР Рівне 77:70 (19:17, 13:21, 22:16, 23:16)

Інтерхім-СДЮСШОР - Київ-Баскет 60:80 (18:25, 14:16, 13:19, 15:20)

Чайка -  БК Франківськ 78:77 (24:13, 13:30, 22:16, 19:18)

Прометей - Будівельник 82:66 (23:17, 21:24, 17:14, 21:11)

12 грудня

Прометей - Будівельник 87:76 (28:25, 21:18, 19:18, 19:15)

Чайка -  БК Франківськ 65:89 (18:17, 15:23, 17:20, 15:29)

Інтерхім-СДЮСШОР - Київ-Баскет 54:77 (16:18, 15:18, 18:22, 5:19)

Турнірна таблиця:

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