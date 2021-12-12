Прометей та Київ-Баскет здобули перемоги. Результати матчів жіночої Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд.
Чемпіонат України з баскетболу. Суперліга
Жінки
10 грудня
Динамо - ОСДЮСШОР Рівне 59:61 (14:15, 11:20, 17:15, 17:11)
11 грудня
Динамо - ОСДЮСШОР Рівне 77:70 (19:17, 13:21, 22:16, 23:16)
Інтерхім-СДЮСШОР - Київ-Баскет 60:80 (18:25, 14:16, 13:19, 15:20)
Чайка - БК Франківськ 78:77 (24:13, 13:30, 22:16, 19:18)
Прометей - Будівельник 82:66 (23:17, 21:24, 17:14, 21:11)
12 грудня
Прометей - Будівельник 87:76 (28:25, 21:18, 19:18, 19:15)
Чайка - БК Франківськ 65:89 (18:17, 15:23, 17:20, 15:29)
Інтерхім-СДЮСШОР - Київ-Баскет 54:77 (16:18, 15:18, 18:22, 5:19)
Турнірна таблиця: