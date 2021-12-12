Харківські Соколи та Київ-Баскет здобули перемоги у матчах Суперліги

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті української Суперліги серед чоловічих баскетбольних команд Харківські Соколи переграли Тернопіль, а Дніпро вдома програв Київ-Баскету.
Харківські Соколи - Тернопіль 75:70 (17:15, 12:14, 26:21, 20:20)
Харківські Соколи: Шевченко 22 + 5 підбирань, Девіс 21 + 5 підбирань, Зечевіч 12 + 9 підбирань + 3 передачі, Граф 8 + 3 передачі, Глєбов 0 - старт, Сімонс 7, Буренко 3 + 3 передачі, Нікітін 2
Тернопіль: Сандул 13 + 9 підбирань - 4 втрати, Бояркін 11 + 5 передач + 4 підбирання, Фурстингер 10 + 7 підбирань + 4 передачі, Долежай 8 + 6 підбирань, Луценко 2 - старт, Дашич 16 + 10 підбирань, Домаркас 8, Місяць 2
Дніпро - Київ-Баскет 61:79 (16:24, 16:22, 11:13, 18:20)
Дніпро: Павлов 12, Купер 10о + 11пд + 9пр, Санон 8, Кравцов 6, Крутоус 5 - старт; Загреба 6о + 5пд, Тимофеєнко 6, Шундель 3, Закурдаєв 3, Зотов 2.
Київ-Баскет: Томсон 26о + 7пд + 6пр, Анікієнко 11о + 9пд, Вудсон 10, Войналович 6, Гаррет 5о + 6пд – старт; Вашингтон 7, Свінг 6о + 5пд, Скапінцев 4о + 9пд, Тиртишник 4.