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Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
11 грудня
Індіана – Даллас 106:93 (22:26, 34:28, 26:26, 24:13)
Шарлотт – Сакраменто 124:123 (37:36, 32:35, 29:28, 26:24)
Торонто – Нью-Йорк 90:87 (31:14, 19:28, 19:23, 21:22)
Атланта – Бруклін 105:113 (26:26, 29:26, 36:37, 14:24)
Новий Орлеан – Детройт 109:93 (25:32, 29:23, 29:12, 26:26)
Оклахома-Сіті – Лейкерс 95:116 (18:32, 27:32, 23:29, 27:23)
Міннесота – Клівленд 106:123 (20:34, 24:31, 27:27, 35:31)
Г'юстон – Мілвокі 114:123 (23:26, 42:32, 30:32, 19:33)
Фінікс – Бостон 111:90 (25:24, 32:15, 27:30, 27:21)