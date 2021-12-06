Джерело - Чемпіон.

На 32-му році життя помер сербський баскетболіст грецького клубу АЕК Стеван Єловац.

Про це повідомляє Marca.

У середині листопада Єловацу стало погано на тренуванні і його було доставлено до лікарні, де його одразу ж перевели до реанімації. Лікарі діагностували інсульт.

Кілька днів тому Єловаца на прохання рідних перевезли на батьківщину. Проте виграти боротьбу за життя спортсмена медикам так і не вдалося.

Крім АЕКа, Єловац пограв за Газіантеп, Сарагосу, Летувос Рітас, Бамберг та Нижній Новгород. Також він виступав за збірну Сербії.