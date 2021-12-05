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Сакраменто з Ленем перемогло Кліпперс, Голден Стейт поступився Сан-Антоніо. Результати матчів НБА

Сьогодні 09:14 90 0
Деневер переграв Нью-Йорк
Сакраменто з Ленем перемогло Кліпперс, Голден Стейт поступився Сан-Антоніо. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 грудня, відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат

5 грудня

Сакраменто – Кліпперс 104:99 (29:29, 21:16, 26:25, 28:29)

Нью-Йорк – Денвер 99:113 (25:30, 24:30, 22:32, 28:21)

Бруклін – Чикаго 107:111 (34:28, 22:24, 26:27, 25:32)

Милвокі – Маямі 124:102 (34:23, 35:29, 36:24, 19:26)

Голден Стейт – Сан-Антоніо 107:112 (21:36, 37:31, 30:32, 19:13)

Даллас – Мемфіс 90:97 (18:22, 19:27, 21:23, 32:25)

Портленд – Бостон 117:145 (23:38, 35:26, 26:39, 33:42)

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