Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 грудня, відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
5 грудня
Сакраменто – Кліпперс 104:99 (29:29, 21:16, 26:25, 28:29)
Нью-Йорк – Денвер 99:113 (25:30, 24:30, 22:32, 28:21)
Бруклін – Чикаго 107:111 (34:28, 22:24, 26:27, 25:32)
Милвокі – Маямі 124:102 (34:23, 35:29, 36:24, 19:26)
Голден Стейт – Сан-Антоніо 107:112 (21:36, 37:31, 30:32, 19:13)
Даллас – Мемфіс 90:97 (18:22, 19:27, 21:23, 32:25)
Портленд – Бостон 117:145 (23:38, 35:26, 26:39, 33:42)