Торонто з Михайлюком поступився Мемфісу, Лейкерс обіграв Сакраменто Леня. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Український баскетболіст Святослав Михайлюк вийшов у старті Торонто на матч Мемфісом та провів на паркеті 17 хвилин 43 секунди. За цей час 24-річний українець набрав 7 очок (2/4 двоочкових, 1/4 триочкових), зробив 1 підбір, 2 фоли та допустив 1 втрату.

Водночас Олексій Лень у матчі проти Лейкерс відіграв 12:10. За цей час він набрав 3 очки (1/1 триочкових), здійснив 1 підбір, 1 передачу, 1 перехоплення, 4 фоли та допустив 1 втрату.

НБА - Регулярний чемпіонат

01 грудня

Бруклін – Нью-Йорк 112:110 (33:28, 27:33, 28:23, 24:26)

Торонто – Мемфіс 91:98 (18:27, 21:23, 28:20, 24:28)

Сакраменто - Лейкерс 92:117 (28:20, 31:30, 15:37, 18:30)

Фінікс - Голден Стейт 104:96 (31:35, 25:19, 24:24, 24:18)

Портленд – Детройт 110:92 (27:21, 27:24, 29:17, 27:30)