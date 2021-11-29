Головний тренер збірної України з баскетболу прокоментував першу перемогу у відборі до ЧС-2023

Айнарс Багатскіс подякував підопічним за яскраву другу половину матчу

Джерело - Obozrevatel.

Баскетболісти збірної України зуміли дотиснути команду Північної Македонію у матчі відбіркового турніру до ЧС-2023 завдяки терпінню та характеру.

Таку думку на післяматчевій прес-конференції висловив головний тренер українців Айнарс Багатскіс, повідомляє Obozrevatel.

За словами наставника синьо-жовтих, попри невдалий початок, його підопічні зуміли видати яскраву другу половину і при цьому дотримувалися стартового плану.

"Перед грою я сказав команді, що ніхто не виграє такі матчі у першій чи другій чверті. Все змінюється після перерви. На початку ми шукали свою гру, ми не були дисциплінованими. Македонці грали дуже дисципліновано. Не можу сказати, що ми захищалися дуже погано, але у суперника залітали божевільні м'ячі. У другій половині нам допомогли дисципліна та терпіння. Ми не відходили від свого плану. Ми дочекалися свого та виконали свою роботу", - сказав Багатскіс.

Нагадаємо, після поразки від збірної Грузії на старті відбіркового турніру до ЧС-2023 Айнарс Багатскіс заявив, що в тому матчі перемогла не найкраща команда.