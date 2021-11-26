Визначилась фінальна заявка збірної України на матч проти Грузії

Початок матчу о 17:00.

Чоловіча збірна України стартує у кваліфікації чемпіонату світу-2023 матчем проти національної команди Грузії.

Напередодні гри тренерський штаб нашої команди визначився із фінальною заявкою на гру, до якої увійшли 12 гравців. Тож в матчі проти Грузії зіграють:

Захисники

Денис Лукашов, Прометей

Віталій Зотов, Дніпро

Ілля Сидоров, Прометей

Іссуф Санон, Дніпро

Олександр Липовий, Прометей

Джером Рендл, Будівельник

Форварди

Богдан Близнюк, Будівельник

Андрій Войналович, Київ-Баскет

В’ячеслав Петров, Прометей

Сергій Павлов, Дніпро

Центрові

Володимир Герун, Бююкчекмедже, Туреччина

Артем Пустовий, Гран-Канарія, Іспанія

Початок матчу о 17:00.