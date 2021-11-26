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Визначилась фінальна заявка збірної України на матч проти Грузії

Сьогодні 12:25 233 0
Початок матчу о 17:00.
Визначилась фінальна заявка збірної України на матч проти Грузії
#Україна, #Грузія

Джерело - ukrbasket.net.

Чоловіча збірна України стартує у кваліфікації чемпіонату світу-2023 матчем проти національної команди Грузії.

Напередодні гри тренерський штаб нашої команди визначився із фінальною заявкою на гру, до якої увійшли 12 гравців. Тож в матчі проти Грузії зіграють:

Захисники
Денис Лукашов, Прометей
Віталій Зотов, Дніпро
Ілля Сидоров, Прометей  
Іссуф Санон, Дніпро
Олександр Липовий, Прометей
Джером Рендл, Будівельник
Форварди
Богдан Близнюк, Будівельник
Андрій Войналович, Київ-Баскет
В’ячеслав Петров, Прометей
Сергій Павлов, Дніпро
Центрові
Володимир Герун, Бююкчекмедже, Туреччина
Артем Пустовий, Гран-Канарія, Іспанія

Початок матчу о 17:00.

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