Визначилась фінальна заявка збірної України на матч проти Грузії

Джерело - ukrbasket.net.
Чоловіча збірна України стартує у кваліфікації чемпіонату світу-2023 матчем проти національної команди Грузії.
Напередодні гри тренерський штаб нашої команди визначився із фінальною заявкою на гру, до якої увійшли 12 гравців. Тож в матчі проти Грузії зіграють:
Захисники
Денис Лукашов, Прометей
Віталій Зотов, Дніпро
Ілля Сидоров, Прометей
Іссуф Санон, Дніпро
Олександр Липовий, Прометей
Джером Рендл, Будівельник
Форварди
Богдан Близнюк, Будівельник
Андрій Войналович, Київ-Баскет
В’ячеслав Петров, Прометей
Сергій Павлов, Дніпро
Центрові
Володимир Герун, Бююкчекмедже, Туреччина
Артем Пустовий, Гран-Канарія, Іспанія
Початок матчу о 17:00.