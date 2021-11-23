Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.
Сакраменто з Ленем поступився Філадельфії.
НБА - Регулярний чемпіонат
23 листопада
Вашингтон – Шарлотт 103:109 (27:26, 23:33, 23:24, 30:26)
Клівленд – Бруклін 112:117 (27:24, 36:28, 19:32, 30:33)
Бостон – Г'юстон 108:90 (22:21, 30:26, 34:16, 22:27)
Атланта – Оклахома-Сіті 113:101 (32:27, 34:33, 27:11, 20:30)
Чикаго – Індіана 77:109 (16:31, 30:36, 15:22, 16:20)
Мілвокі – Орландо 123:92 (36:16, 41:20, 28:20, 18:36)
Новий Орлеан – Міннесота 96:110 (29:28, 21:38, 19:23, 27:21)
Сан-Антоніо – Фінікс 111:115 (20:24, 24:33, 31:33, 36:25)
Юта – Мемфіс 118:119 (30:27, 30:27, 36:38, 22:27)
Сакраменто – Філадельфія 94:102 (33:28, 19:27, 30:22, 12:25)