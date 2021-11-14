Визначився склад збірної України на матч проти Фінляндії

Українки зіграють другу гру відбору на Євробаскет

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 14 листопада, жіноча національна збірна України зіграє матч другого туру кваліфікації чемпіонату Європи-2023.

В Гельсінкі команда Срджана Радуловича о 17:00 протистоятиме команді Фінляндії.

Ввечорі напередодні гри тренерський штаб визначився зі складом з 12 гравчинь команди на матч проти фінок: Аліна Ягупова (Фенербахче, Туреччина), Дар'я Дубнюк (Київ-Баскет), Владислава Волошина (Будівельник), Ганна Рульова (Будівельник), Ольга Дубровіна (Прометей), Міріам Уро-Ніле (Ньйон, Швейцарія), Христина Філевич (Франківськ-Прикарпаття), Тетяна Юркевичус (Прометей), Дар’я Завидна (Будівельник), Вікторія Шматова (Рівне), Тетяна Гаврильчик (Рівне), Олеся Малашенко (Інтерхім).

Напередодні матчу вранці наша команда провела останнє тренування на арені URHEA-halls, вдень проведе додаткову тактичну підготовку під час відеоперегляду.

В Україні матч нашої жіночої національної збірної у другому турі кваліфікації Євробаскета-2023 в прямому ефірі транслюватиме телеканал XSPORT. Початок матчу 17:00.

Нагадаємо, збірна України сенсаційно розгромила Францію у відборі на Євробаскет-2023.