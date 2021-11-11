Алей-уп від Шарлотт визнали моментом дня у НБА

Джерело - Чемпiон.
Офіційний YouTube-канал НБА представив топ-10 моментів сьогоднішніх матчів регулярного чемпіонату.
На першому місці опинилася комбінація від Шарлотт у переможному матчі з Мемфісом із ефектним закінченням від Майлза Бріджеса.
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Джерело - Чемпiон.
Офіційний YouTube-канал НБА представив топ-10 моментів сьогоднішніх матчів регулярного чемпіонату.
На першому місці опинилася комбінація від Шарлотт у переможному матчі з Мемфісом із ефектним закінченням від Майлза Бріджеса.