Алей-уп від Шарлотт визнали моментом дня у НБА

Джерело - Чемпiон.

Офіційний YouTube-канал НБА представив топ-10 моментів сьогоднішніх матчів регулярного чемпіонату.

На першому місці опинилася комбінація від Шарлотт у переможному матчі з Мемфісом із ефектним закінченням від Майлза Бріджеса.