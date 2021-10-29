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Прометей у важкому матчі переміг Кривбас. Результати матчів Суперліги

Сьогодні 20:15 91 0
Результати матчів Суперліги
#Прометей

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Суперліга - Регулярний чемпіонат
29 жовтня

Прометей - Кривбас 80:72 (19:22, 19:17, 13:14)

Прометей: Еванс 12 + 9 підбирань + 4 перехоплення, Харрісон 11 — 4 втрати, Липовий 6, Стефенс 6, Сидоров 2 — старт, Доу 16 + 6 підбирань, Петров 9 + 5 підбирань, Білан 9, Лукашов 6 + 5 передач, Беліков 3

Кривбас: Полайт 15 + 10 підбирань + 3 блок-шота, Коупленд 14 — 5 втрат, Артамонов 10 + 5 передач + 3 підбирання — 5 втрат, Поповіч 6 + 5 підбирань, Коренюк 4 — старт, Мотлі 17 + 6 підбирань, Фролов 3, Бондарчук 2, Латковіч 1, Старцев 0

Запоріжжя - Миколаїв 93:87

Раніше, Кривбас вдома переграв Дніпро у Суперлізі.

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