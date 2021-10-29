Прометей у важкому матчі переміг Кривбас. Результати матчів Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
29 жовтня
Прометей - Кривбас 80:72 (19:22, 19:17, 13:14)
Прометей: Еванс 12 + 9 підбирань + 4 перехоплення, Харрісон 11 — 4 втрати, Липовий 6, Стефенс 6, Сидоров 2 — старт, Доу 16 + 6 підбирань, Петров 9 + 5 підбирань, Білан 9, Лукашов 6 + 5 передач, Беліков 3
Кривбас: Полайт 15 + 10 підбирань + 3 блок-шота, Коупленд 14 — 5 втрат, Артамонов 10 + 5 передач + 3 підбирання — 5 втрат, Поповіч 6 + 5 підбирань, Коренюк 4 — старт, Мотлі 17 + 6 підбирань, Фролов 3, Бондарчук 2, Латковіч 1, Старцев 0
Запоріжжя - Миколаїв 93:87
Раніше, Кривбас вдома переграв Дніпро у Суперлізі.