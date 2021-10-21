Будівельник в овертаймі переграв Тернопіль у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті Суперліги Будівельник вдома обіграв Тернопіль.
Матч завершився з рахунком 92:90.
Суперліга
Регулярний чемпіонат
21 жовтня
Будівельник - Тернопіль ОТ 92:90 (21:16, 21:16, 21:13, 20:26, 9:7)
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Джерело - Чемпіон.
У регулярному чемпіонаті Суперліги Будівельник вдома обіграв Тернопіль.
Матч завершився з рахунком 92:90.
Будівельник - Тернопіль ОТ 92:90 (21:16, 21:16, 21:13, 20:26, 9:7)