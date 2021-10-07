Я вважаю ганьбою. Головний тренер Прометея жорстко розкритикував Федерацію баскетболу

Федерацією баскетболу України погано складений графік у чемпіонаті України.

Прометей програв Тенерифе у Лізі чемпіонів

Про це заявив головний тренер Прометейя Ронен Гінзбург після поразки від Тенерифе в Лізі чемпіонів.

"Болюча поразка. Ми показували хороший баскетбол протягом трьох чвертей проти однієї з найкращих команд турніру. Проблеми були в третій чверті, але гравці проявили характер і повернулися в гру. У третій чверті ми отримали урок, потрібно робити висновки. В цілому ми впевнено зіграли проти команди, яка напевно стане першою в групі. Розрив не такий вже великий. Якби деякі наші гравці набрали кращу форму, то результат міг бути іншим.

Всі знають, що я не той тренер, який любить скаржитися. Але я вважаю ганьбою дії федерації. Ми не можемо перенести матчі в чемпіонаті. Жодна команда в Європі не грає тричі на тиждень з перервою на добу між матчами. Повірте, я працював в Європі не один рік. Можете подивитися на чемпіонати Іспанії та інших країн. Зараз баскетбол в Україні розвивається, і це добре. Якщо Україна хоче стати частиною Європи, потрібно грати як в Європі. Не думаю, що було такою вже проблемою перенести 5-6 наших матчів у чемпіонаті", - сказав Гінзбург.