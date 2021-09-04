Харківські Соколи здобули другу перемогу на Кубку Авантажу

Джерело - Чемпіон.
У Харкові відбулися матчі другого туру турніру команд Суперліги Windrose Кубок Авантажу.
Хімік здолав Тернопіль - 82:73. Харківські Соколи з перевагою у три очки здолали Черкаських Мавп.
Для Соколів це друга перемогу на турнірі. Хімік та Черкаські Мавпи здобули по одній перемозі, Тернопіль поки без перемог.
Нагадаємо, що у першому турі Черкаські Мавпи переграли Хімік (69:59), Тернопіль поступився Харківським Соколам (67:72).
Володар Кубка Авантажу визначиться завтра.
Кубок Авантажу
Передсезонний турнір
Харків
4 вересня
Хімік - БК Тернопіль 82:73
Харківські Соколи - Черкаські Мавпи 79:76