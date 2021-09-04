 Харківські Соколи здобули другу перемогу на Кубку Авантажу | Баскетбол | Champion.com.ua
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Харківські Соколи здобули другу перемогу на Кубку Авантажу

Сьогодні 21:40 128 0
Завтра, 5 вересня, визначиться переможець турніру
Харківські Соколи здобули другу перемогу на Кубку Авантажу
#Харківські Соколи, #Тернопіль

Джерело - Чемпіон.

У Харкові відбулися матчі другого туру турніру команд Суперліги Windrose Кубок Авантажу. 

Хімік здолав Тернопіль - 82:73. Харківські Соколи з перевагою у три очки здолали Черкаських Мавп.

Для Соколів це друга перемогу на турнірі. Хімік та Черкаські Мавпи здобули по одній перемозі, Тернопіль поки без перемог.

Нагадаємо, що у першому турі Черкаські Мавпи переграли Хімік (69:59), Тернопіль поступився Харківським Соколам (67:72).

Володар Кубка Авантажу визначиться завтра.

Кубок Авантажу
Передсезонний турнір
Харків
4 вересня

Хімік - БК Тернопіль 82:73

Харківські Соколи - Черкаські Мавпи 79:76

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