Джонс повернеться до Фінляндії

Джерело - БК Черкаські Мавпи.

Черкаські Мавпи залишив американський захисник Кемерон Джонс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

32-річний американець продовжить кар'єру у фінському Карху, звідки минулого року і перебрався в Україну.

У складі Мавп Джонс провів 31 матч в Суперлізі, його середні показники - 13,9 очка, 4,9 підбору і 4,6 передачі.

Перед стартом нового сезону Мавпи підписали захисників Олександра Кольченко і Родні Первіса, а також форвардів Макса Конате і Дювона Максвелла.

Раніше, Будівельник підписав американського бігмена.