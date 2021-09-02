 Харківські Соколи підсилились американським форвардом | Баскетбол | Champion.com.ua
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Харківські Соколи підсилились американським форвардом

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Харківські Соколи підсилились американським форвардом
#Харківські Соколи

Джерело - ФБУ.

Харківські Соколи підписали важкого форварда з Бостонського університету Макса Махоні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У сезоні 2018-19 в середньому набирав 16,5 очка за гру та робив 6,6 підбирання, що дозволило йому увійти до Другої п’ятірки кращих у лізі. В останньому сезоні в коледжі новачок харків’ян отримав звання MVP з показниками у 15,5 очок та 8,3 підбирання. Середній відсоток влучності з гри майже 60%.

Не отримавши пропозицій на драфті у 2020-му році, Макс розпочав свою європейську кар’єру. Його першим клубом у Старому світі став німецький Кірхайм Найтс, в якому з 2018 до 2020 року виступав ще один гравець Соколів Деджуан Граф.⠀

У минулому сезоні у 30 матчах Махоні в середньому проводив на паркеті 26,4 хвилини. Його середні здобутки - 13,8 очка та 5,7 підбирання за гру. Відсоток влучності з гри - 61,7%.

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