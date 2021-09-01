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Рондо повернувся до Лейкерс

Сьогодні 14:25 238 0
Досвідчений плеймейкер приєднався до Леброна
Рондо повернувся до Лейкерс
Фото Getty Images
#Лейкерс, #Рондо, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Лейкерс підписав контракт з дворазовим чемпіоном НБА Реджоном Рондо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець отримав річний контракт на 2,6 мільйона доларів.

Рондо став сьомим баскетболістом Лейкерс з досвідом виступів на Матчі всіх зірок після Леброна Джеймса, Рассела Вестбрука, Кармело Ентоні, Дуайта Говарда, Марка Газоля і Ентоні Девіса.

На рахунку 35-річного Рондо 918 матчів в НБА. В середньому за гру розігруючий з Кентуккі набирає по 10,0 очка, 4,6 підбирання і 8,1 передачі.

З Лейкерс Реджон Рондо став чемпіоном НБА в 2020 році, після чого пограв в Кліпперс і Атланті.

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