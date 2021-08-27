БК Тернопіль підсилився американським центровим

Новачок перебрався до української Суперліги з чемпіонату Польщі

Джерело - ФБУ.

Американський центровий Джо Фурстінгер став гравцем БК Тернопіль.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Фурстінгер розпочав свій шлях зі студентського баскетболу, а саме з виступів за команду Університету Нью-Мексико, в якій провів усі 4 роки навчання. Останній сезон закінчив із показниками: 9.9 очок, 6.5 підбирань, 2 передачі.

Після університету Джо продовжив свою кар'єру в Македонії у складі команди KK Gostivar, де за 33 матчі в середньому мав 16.5 очок, 7.5 підбирань, 2 передачі.

У сезоні 2019/2020 потрапив до складу команди Глівіце (Польща), де відіграв 22 матчі, набираючи 12.5 очок, 7.5 підбирань, 2.3 передачі.

По завершенню виступів у Польщі в сезоні 2019/2020 центровий провів іще 7 матчів за ізраїльську команду Хапоель Беер-Шева, де набирав 9.7 очок, 6.1 підбирання, 2 передачі.

У сезоні 2020/2021 повернувся до Польщі, де захищав кольори Полфарми. У складі команди провів 22 гри і мав таку середню статистику: 13 очок, 5.5 підбирань, 2.3 передачі.

Раніше, БК Тернопіль підписав американського захисника Донте Кларка.