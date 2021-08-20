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Збірна України дізналася суперників у кваліфікації на Євробаскет-2023

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Команда Радуловіча зіграє з Литвою, Францією та Фінляндією
Збірна України дізналася суперників у кваліфікації на Євробаскет-2023
#Ягупова

Джерело - fbu.ua.

Відбулося жеребкування відбору на жіночий Євробаскет-2023, за його результатами якого збірна України потрапила до квартету В.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Суперниками українок по групі стануть команди Литви, Франції та Фінляндії.

Команди проведуть турніри у два кола, протягом трьох традиційних вікон: у листопаді цього року, у листопаді наступного року та у лютому 2023-го.

У фінальний турнір Євробаскета-2023 виходять переможці своїх груп, плюс чотири кращі збірні з десяти, що посядуть другі місця.

Якщо серед 14 команд опиниться хтось із господарів фінального турніру (Словенія і/або Ізраїль), то путівку на Євробаскет отримає також п’ята (та шоста) команди, що посядуть другі місця.

Матчі групового етапу Євробаскета-2023 пройдуть в ізраїльському Тель-Авіві та словенських Копере та Целе. Матчі фінальної стадії прийме Любляна.

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