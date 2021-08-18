Герун продовжить кар’єру у чемпіонаті Туреччини

Гравця збірної України підписав Бююкчекмедже

Джерело - ФБУ.

Турецький Бююкчекмедже підписав центрового збірної України Володимира Геруна (27 років, 208 см).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Останні два сезони колишній гравець команди університету Портленда провів в іспанській Унікасі, покинув клуб у березні 2021-го року.

У 20 матчах минулого сезону, українець набирав 4.1 очка та робив 3.3 підбирання. У 12 матчах у Єврокубках, Герун набирав 3.4 очка та робив 2.7 підбирання.

З 2017-го року бігмен виступає за національну збірну України. Також він грав в Іспанії за другу команду Барселони, клуби Ллейда, Клавихо та Бреоган.

Сезон у турецькому чемпіонаті стане сьомим для Геруна у його професійній кар’єрі. Минулий чемпіонат Бююкчекмедже завершив на 13 місці у турнірній таблиці.

У відборі на чемпіонат Європи-2022 Герун відіграв в усіх 6 матчах, в яких приносив збірній України 11.5 очка та 5.2 підбирання в середньому за 23 хвилини на майданчику.

Раніше, Миколаїв підписав двох американців.