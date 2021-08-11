Держава десь закручує гайки замість того, щоб створювати умови спортивним федераціям.

Про це заявив дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко.

"У нас в спорті точно такі ж проблеми, як і у всієї країни. Тільки біда ще ускладнюється тим, що спорт - це найостанніше, що реформуватимуть.

Будь-яка цивілізована країна розвиває спорт. Якщо ми хочемо бути такою країною, то нам необхідно цим займатися.

У нас спеціально створено міністерство, яке займається СВД - спортом високих досягнень. Воно займається національні збірні, вивозить їх кудись на чемпіонати світу, Олімпіаду. Хоча в олімпійській хартії записано, що держава не може регулювати спорт.

Нам треба зробити хоча б ці зміни - відпустити спорт, щоб він міг нормально розвиватися, щоб держава на нього не впливало.

Зараз виходить так, що держава хоче відрегулювати все, не дає федераціям нормально існувати, але саме воно цим не займається. У нього немає грошей на розвиток спорту.

Держава десь закручує гайки замість того, щоб створювати умови тим же федераціям, зробити клубну систему", - сказав Медведенко.