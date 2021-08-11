Медведенко: ФБУ гальмує розвиток баскетболу

Давним-давно зрозуміло, що монополія в українському баскетболі вбиває цей спорт.

Про це заявив дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко.

"Вважаю, що ФБУ гальмує розвиток баскетболу. Баскетбол повинен розвиватися як вид спорту.

Як баскетбол може розвиватися, якщо Федерація гальмує його і хоче монополізувати все на цьому ринку?

Вже давним-давно зрозуміло, що монополія в цьому виді спорту вбиває цей спорт.

Повинна бути децентралізація, конкуренція. Клубів повинно бути більше. Яка різниця, під егідою ФБУ вони чи ні. Вони повинні розвиватися в своїх регіонах.

Зараз йде монополізація. Вже дійшло до дичини, коли ти не можеш провести турнір, якщо ти не під егідою ФБУ", - сказав Медведенко.