Медведенко: Збірна України може боротися за ТОП-8 в Європі

Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко впевнений, що в Україні можна зібрати дуже гідну національну команду з баскетболу.

Про це заявив сам фахівець.

"На цей час якщо всі найсильніші гравці приїжджають до збірної, то ми можемо боротися за хороші місця в Європі. Я б навіть сказав, що якщо цінувати гравців за якістю того, як вони виступають, і по таланту, то ми могли б увійти до сімки-вісімки найкращих європейських збірних.

Лідери - це Лень, Михайлюк, Пустовий, Санон, Бобров. Навіть зараз в Україні є молоді гравці, можна зібрати 12 чоловік на хорошу збірну", - сказав Медведенко.