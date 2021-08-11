 Медведенко: Збірна України може боротися за ТОП-8 в Європі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Медведенко: Збірна України може боротися за ТОП-8 в Європі

Сьогодні 14:10 294 0
Фахівець - про перспективи збірної України
Медведенко: Збірна України може боротися за ТОП-8 в Європі
#Медведенко

Джерело - Чемпіон.

Дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко впевнений, що в Україні можна зібрати дуже гідну національну команду з баскетболу.

Про це заявив сам фахівець.

"На цей час якщо всі найсильніші гравці приїжджають до збірної, то ми можемо боротися за хороші місця в Європі. Я б навіть сказав, що якщо цінувати гравців за якістю того, як вони виступають, і по таланту, то ми могли б увійти до сімки-вісімки найкращих європейських збірних.

Лідери - це Лень, Михайлюк, Пустовий, Санон, Бобров. Навіть зараз в Україні є молоді гравці, можна зібрати 12 чоловік на хорошу збірну", - сказав Медведенко.

Раніше, Кривбас підписав гравця збірної України.

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