 Центровий збірної України продовжить кар’єру у Київ-Баскеті | Баскетбол | Champion.com.ua
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Центровий збірної України перейшов до Київ-Баскета

Сьогодні 19:55 168 0
Скапінцев вперше в кар'єрі гратиме не в рідних Черкасах
Центровий збірної України перейшов до Київ-Баскета
#Скапінцев, #Київ-Баскет

Джерело - ФБУ.

23-річний український центровий Дмитро Скапінцев (216 см; 116 кг) наступного сезону захищатиме кольори Київ-Баскета.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Скапінцев є вихованцем черкаської школи баскетболу. Протягом шести сезонів Дмитро виступав виключно за Черкаські Мавпи, з якими у сезоні 2017/18 став чемпіоном України.

Останнього сезону Скапінцев провів за черкащан 41 гру в Суперлізі, набираючи в середньому за гру 11.5 очок, 6.8 підбирань та 1.5 асисти. 

У лютому цього року Дмитро дебютував у національній збірній, вийшовши на паркет у матчі проти Угорщини в рамках кваліфікації на Євробаскет-2022.

Дмитро став сьомим новачком в ростері Айнарса Багатскіса у нинішньому міжсезонні.

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