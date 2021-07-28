Анікієнко став гравцем БК Київ-Баскет

Він став вже шостим новачком команди Багатскіса в це міжсезоння

Джерело - ФБУ.

Київ-Баскет уклав угоду із досвідченим 28-річним українським центровим Костянтином Анікієнком, який останні два сезони виступав у словацькій Екстралізі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В Україні Анікієнко найбільш відомий виступами за київський Будівельник (4 сезони) та МБК Миколаїв (3 сезони). Також пограв за ДніпроАзот та БК Одессу.

За кордоном українець виступав протягом сезону в чемпіонаті Грузії та Єдиній лізі ВТБ, а останні два сезони захищав кольори Лученеця, з яким останнього сезону зупинився у чвертьфіналі плей-оф Екстраліги. У 39 поєдинках, Анакієнко в середньому проводив на майданчику 24 хвилини, за які набирав 9 очок, робив 5 підбирань та 1 передачу.

Анікієнко став вже шостим новачком команди Айнарса Багатскіса в це міжсезоння.

Раніше, Київ-Баскет та Дніпро стартуватимуть у Кубку Європи ФІБА.