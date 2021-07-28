Кривбас близький до підписання Артамонова

Останнім його клубом була Одеса

Новачок Суперліги Кривбас близький до підписання розігруючого Клима Артамонова.

Про це повідомляє журналіст Олександр Прошута.

Минулий сезон 27-річний плеймейкер розпочинав в Миколаєві, але вже в жовтні перейшов до Одеси. У складі Моряків Артамонов в середньому набирав 10,3 очка і віддавав 5,9 результативні передачі.

Раніше Кривбас оголосив про призначення Артема Сліпенчука новим головним тренером. Також криворізький клуб підписав захисника Сергія Старцева і центрового Владислава Фролова.