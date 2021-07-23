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БК Запоріжжя підсилився американцем з Фінляндії

Вчора 22:46 151 0
Френсіс став останнім новачком запоріжців поточного літнього міжсезоння
БК Запоріжжя підсилився американцем з Фінляндії
#Запоріжжя, #Френсіс

Джерело - ФБУ.

БК Запоріжжя уклав угоду з американським захисником Дейшоном Френсісом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Він став останнім новачком запоріжців поточного літнього міжсезоння.

Дейшон Френсіс (195 см, 95 кг) народився 26 січня 1996 року в Індіанаполісі (США). Вищу та баскетбольну освіту здобував у трьох університетах – Вісконсина, коледжі Мідленда та Техаському в американському місті Одеса.

Європейську кар’єру розпочав у сезоні-2018/19 в чемпіонаті Ліхтенштейну. Там Френсіс захищав кольори БК Арантія Лярошет, де в 24 матчах чемпіонату набирав у середньому 26,4 очка, 9,4 підбирання та 4,8 передачі.

У позаминулому сезоні Дейшон встиг зіграти декілька матчів у Лізі розвитку НБА за БК Ріо Гранде Воллей Вайпер, а потім виступав у Грузії в складі БК Мега.

У минулому сезоні американський скорер грав у чемпіонаті Фінляндії за БК Нокія, де у 18 матчах чемпіонату набирав у середньому 17,4 очка, 6,3 підбирання та 3,1 передачі за 32 хвилини.

Нагадаємо, Харківські Соколи продовжили угоду з українським форвардом.

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