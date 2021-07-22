Дніпро підписав двох гравців збірної України

Зотов та Павлов перейшли до Дніпра

Джерело - ФБУ.

БК Дніпро підписав розігруючого Хіміка Віталія Зотова і бігмена Київ-Баскета Сергія Павлова.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Дніпра.

Раніше Зотов виступав за Будівельник, Миколаїв і Хімік. У сезоні 20/21 в чемпіонаті Суперліги новачок Дніпра зіграв 40 матчів, в яких в середньому набирав по 8,8 очка + 2,4 підбирання + 5,5 передачі + 1,3 перехоплення (РЕ 9,9) за 25:40 хвилини на майданчику. Віталій Зотов - чемпіон Суперліги (2017), володар Кубка України (2015, 2020), срібний призер Універсіади у складі студентської збірної України (2019), гравець національної збірної України. У Дніпрі Віталій Зотов виступатиме під №45.

Сергій Павлов (206 см, 1997 р.н.) раніше виступав за Донецьк, Хімік, П'єно Жвайгждес (Литва) і Київ-Баскет. У чемпіонаті Суперліги минулого сезону Сергій зіграв в 47 матчах, набираючи в середньому по 10,3 очка + 4,7 підбирання + 1,4 передачі (РЕ 10,7) за 23:12 хвилини. У Кубку Європи ФІБА Павлов в сезоні 20/21 в чотирьох іграх в середньому набирав по 9,5 очка + 5,3 підбирання + 0,8 передачі (РЕ 10,5) за 23:20 хвилини. Сергій Павлов - чемпіон Суперліги (2019), срібний (2020) і бронзовий (2021) призер Суперліги, кращий молодий гравець Суперліги (2019), срібний призер Універсіади у складі студентської збірної України (2019), гравець національної збірної України. У Дніпрі Павлов буде виступати під №23.

Раніше, визначився 12-й клуб української Суперліги.