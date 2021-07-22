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Конєв залишив Черкаські Мавпи

Сьогодні 18:25 206 0
Досвідчений форвард відіграв за клуб чотири сезони
Конєв залишив Черкаські Мавпи
#Чернкаські Мавпи, #Конєв

Джерело - ФБУ.

Капітан Черкаських Мавп у сезоні 2020/21 Володимир Конєв цьогоріч змінить клуб.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

32-річний форвард перебереться до чемпіонату Литви, де гратиме за П'єно Жвайгждейс. Цей перехід підтвердив сам гравець.

Останні чотири сезони 32-річний форвард провів у складі черкаського клубу. Конєв був незмінним гравцем стартової п'ятірки, а в сезоні 2017/18 Конєв разом з Мавпами став чемпіоном України.

Минулого сезону Конєв взяв на себе роль капітана команди. У складі Мавп відіграв 36 матчів у Суперлізі, у середньому за гру здобував 12.2 очка, 5.5 підбирання, 3.3 передачі і 1.4 перехоплення.

Раніше, визначився 12-й клуб української Суперліги.

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