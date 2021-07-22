Харківські Соколи підписали MVP чемпіонату Грузії

Харків'яни підсилилися першим легіонером

Джерело - ФБУ.

Харківський клуб Харківські Соколи підписав контракт із вихованцем університету Queens Майком Девісом молодшим (193 см, 86 кг).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

По завершенню освіти хлопець одразу спробував свої сили в Європі. У сезоні 2018-2019 в ірландському клубі Белфаст Стар Майк став не тільки фіналістом чемпіонату, а й найкращим скорером та гравцем ліги.

Девіс демонстрував визначну статистику - 29,4 очка, 5,5 підбирання та 1,9 перехоплень в середньому за гру з процентом триочкових 46,6%.

Наступним клубом американця став грузинський Кактус, проте там хлопець провів лише 5 поєдинків, після чого повернувся до США.

Вже у сезоні 2020-2021 Девіс підписав контракт зі ще одним грузинським клубом - Руставі. Саме в його складі захисник став чемпіоном Грузії, MVP грузинської Суперліги та найкращим гравцем фінальної серії. Зігравши 26 матчів, Майк набирав в середньому за гру 19,1 очки, 8 підбирань, 4,7 асистів та 2,7 перехоплення.

Раніше, визначився 12-й клуб української Суперліги.