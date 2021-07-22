 Чемпіон України зіграє в жіночому Єврокубку ФІБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Чемпіон України зіграє в жіночому Єврокубку ФІБА

Сьогодні 16:42 167 0
ФІБА оприлюднила склад учасників жіночого Єврокубку на наступний сезон
Чемпіон України зіграє в жіночому Єврокубку ФІБА
#Прометей

Джерело - ФБУ.

Чинний чемпіон України серед жіночих команд Прометей зіграє наступного сезону в Єврокубку ФІБА.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Клуб отримав пряме місце в регулярному чемпіонаті.

Загалом на участь у жіночому Єврокубку подали заявку 57 клубів, до яких приєднаються ще чотири клуби з кваліфікації жіночої Євроліги.

У регулярному чемпіонаті Єврокубку гратимуть 48 команд у 12-ти групах по чотири. Загалом 35 команд отримали пряме місце в регулярному чемпіонаті. Ще 13 учасників визначаться у кваліфікації серед 26-ти команд.

Нагадаємо, минулого сезону Прометей завершив виступи в Єврокубку на груповому етапі регулярного чемпіонату, поступившись в трьох матчах.

Раніше, чоловічий Прометей підсилився лідером Маккабі.

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