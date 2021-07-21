 Збірна України поступилася Росії на Єврочеленджері | Баскетбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Збірна України поступилася Росії на Єврочеленджері

Сьогодні 20:43 386 0
Українська команда зазнала поразки в третьому матчі групового етапу
Збірна України поступилася Росії на Єврочеленджері

Джерело - Чемпіон.

Чоловіча молодіжна збірна України U-20 зазнала поразки в третьому матчі в груповому раунді Єврочеленджера в грецькому Іракліоні.

Українці поступилися команді Росії з рахунком 47:79.

Єврочеленджер. Чоловіки, U-20
Іракліон, Греція
Груповий раунд, 3-й тур
21 липня

Росія — Україна 79:47 (11:15, 23:10, 26:14, 19:8)

Україна: Ковляр 20 + 3 перехоплення - 5 втрат, Кобзистий 11 + 5 підбирань, Заєць 5, Дубровін 4, Мелашич 2 + 8 підбирань — старт, Шиманський 3, Бринюк 2, Журавльов 0, Тиртишник 0 - 5 втрат, Пирогов 0, Івашов 0, Горобченко 0

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