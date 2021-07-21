Збірна України поступилася Росії на Єврочеленджері

Джерело - Чемпіон.
Чоловіча молодіжна збірна України U-20 зазнала поразки в третьому матчі в груповому раунді Єврочеленджера в грецькому Іракліоні.
Українці поступилися команді Росії з рахунком 47:79.
Єврочеленджер. Чоловіки, U-20
Іракліон, Греція
Груповий раунд, 3-й тур
21 липня
Росія — Україна 79:47 (11:15, 23:10, 26:14, 19:8)
Україна: Ковляр 20 + 3 перехоплення - 5 втрат, Кобзистий 11 + 5 підбирань, Заєць 5, Дубровін 4, Мелашич 2 + 8 підбирань — старт, Шиманський 3, Бринюк 2, Журавльов 0, Тиртишник 0 - 5 втрат, Пирогов 0, Івашов 0, Горобченко 0