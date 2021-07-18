Фінікс програв Мілвокі у п'ятому матчі фіналу НБА

Рахунок у серії 3:2 на користь Мілвокі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 липня, у 5-му фінальному матчі плей-оф НБА Мілвокі святкували перемогу над Фініксом.

Найрезультативнішими гравцями Бакс стали Янніс Адетокумбо (32 очка, 9 підбирань, 6 передач) і Кріс Міддлтон (29 очок, 7 підбирань, 5 передач). У Фінікса відзначився Девін Букер, який набрав 40 очок, 4 підбирання та 3 передачі.

НБА

Плей-оф

18 липня, фінал

Фінікс - Мілвокі 119:123 (37:21, 24:43, 29:36, 29:23)

Рахунок у серії 2:3

Нагадаємо, турнір плей-ін залишиться в наступному сезоні НБА.