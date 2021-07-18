Фінікс програв Мілвокі у п'ятому матчі фіналу НБА

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 липня, у 5-му фінальному матчі плей-оф НБА Мілвокі святкували перемогу над Фініксом.
Найрезультативнішими гравцями Бакс стали Янніс Адетокумбо (32 очка, 9 підбирань, 6 передач) і Кріс Міддлтон (29 очок, 7 підбирань, 5 передач). У Фінікса відзначився Девін Букер, який набрав 40 очок, 4 підбирання та 3 передачі.
НБА
Плей-оф
18 липня, фінал
Фінікс - Мілвокі 119:123 (37:21, 24:43, 29:36, 29:23)
Рахунок у серії 2:3
Нагадаємо, турнір плей-ін залишиться в наступному сезоні НБА.