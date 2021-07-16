Нємцу продовжить виступати у складі Харківських Соколах

Український форвард та клуб Суперліги продовжили співпрацю

Джерело - ФБУ.

Згідно з умовами минулорічного контракту, що був підписаний за схемою 1+1, та рішенням керівництва Харківських Соколів форвард Ілля Нємцу залишається у команді.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У минулому сезоні за Соколів Ілля демонстрував наступні показники: 4,7 очки та 3,2 підбирання в середньому майже за 14 хвилин основного часу.

Потенціал та можливості Нємцу добре знайомі Валерію Плеханову. У сезоні 2019/2020 форвард виступав у складі БК Запоріжжя у Суперлізі та провів 22 матчі (09:52 хвилини в середньому за гру), набираючи в середньому за гру 1,9 очки, 1,1 підбирання та 0,6 результативні передачі.

У сезоні 2018/19 став срібним призером Вищої ліги у складі БК Рівне з середніми показниками 15,4 очки за гру, 4,8 підбирання та 3,0 результативні передачі.

Загалом на професійному рівні виступав за такі клуби як Дніпро-2, Сантурсе (Іспанія), БК Рівне та БК Запоріжжя.

Неодноразово виступав за юнацькі та юніорські збірні України U-16, U-18, U-20 та збірну 3Х3.

Раніше, у Суперлізі наступного сезону зіграє 12 команд.