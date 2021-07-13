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Капітан збірної України підписала новий контракт з європейським грандом

Сьогодні 11:09 648 0
Ягупова продовжить кар’єру в Туреччині
Капітан збірної України підписала новий контракт з європейським грандом
#Ягупова

Джерело - ФБУ.

Капітан і лідерка збірної України Аліна Ягупова підписала 3-річний контракт з турецьким Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наша баскетболістка продовжить виступати у найсильнішій клубному турнірі Європи - Євролізі. Вона є чинною дворазовою володаркою титулу MVP цього турніру.

У минулому сезоні українка провела 16 матчів в чемпіонаті Туреччини, набираючи 18.8 очка, роблячи 6.4 передачі та 5.9 підбирання при 34.8% реалізації триочкових.

В Євролізі наша співвітчизниця зіграла в 7 поєдинках, в яких її статистика становила 20.0 очка, 5.9 підбирання та 4.9 передачі при 38.0% реалізації дальніх.

У минулому сезоні Ягупова стала чемпіонкою Туреччини, а також зайняла разом зі стамбульським клубом третє місце в Євролізі.

Раніше, баскетболістка збірної України буде грати у чемпіонаті Швейцарії.

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