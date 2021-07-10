 БК Запоріжжя домовився про контракт із чемпіоном Великої Британії | Баскетбол | Champion.com.ua
Ярмоленко у ТОП-10 гравців Євро-2020 напередодні фіналу
Вчора 09:10 5173
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 17:53 222
Італія, яку побудував Манчіні – нетипова, атакувальна, розумна
Сьогодні 15:30 326
Ярмоленко - у ТОП-3 гравців Євро-2020 за кількістю успішних обводок
Сьогодні 13:14 1353
Зінченко - найкращий гравець збірної України на Євро-2020
Сьогодні 12:42 592
Бущан і Матвієнко - у збірній відкриттів Євро-2020
Сьогодні 10:54 537
Мак-Грегор - Пуар'є: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:38 2402
Ярмоленко погодився перейти в Фенербахче, - ЗМІ
Сьогодні 09:13 1197
Євро-2020. Італія - Англія: онлайн-трансляція
Сьогодні 09:13 1148
Коваленко перейде в Емполі
Сьогодні 08:41 1206
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фото дня. Героя Євро-2020 зустріли коридором шани в рідному місті
Фото дня. Героя Євро-2020 зустріли коридором шани в рідному місті Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:48 155
Козловський змусив футболістів збірної України віджиматися від полу
Козловський змусив футболістів збірної України віджиматися від полу Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:40 278
Шотландські ЗМІ: Врятуй нас, Роберто, ти наша остання надія!
Шотландські ЗМІ: Врятуй нас, Роберто, ти наша остання надія! Стас Лысак
Сьогодні 19:38 455
Тато, ми тобою пишаємось: як родина Ярмоленка підтримувала капітана збірної України на Євро-2020
Тато, ми тобою пишаємось: як родина Ярмоленка підтримувала капітана збірної України на Євро-2020 Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:20 436
Італія, яку побудував Манчіні – нетипова, атакувальна, розумна
Італія, яку побудував Манчіні – нетипова, атакувальна, розумна Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:30 323
Англія мала виграти інакше: реакція гравців та експертів на пенальті у ворота збірної Данії
Англія мала виграти інакше: реакція гравців та експертів на пенальті у ворота збірної Данії Стас Лысак
08.07.2021 21:39 6878 4
Стерлінг - дайвер: інтернет вибухнув після матчу Англія - Данія
Стерлінг - дайвер: інтернет вибухнув після матчу Англія - Данія Стас Лысак
08.07.2021 20:32 1069
Ганьба УЄФА: як уболівальники реагували на пенальті у ворота збірної Данії
Ганьба УЄФА: як уболівальники реагували на пенальті у ворота збірної Данії Стас Лысак
08.07.2021 17:30 2047
Сім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу
Сім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
08.07.2021 16:37 3190
Скандальні українські моделі підтримали збірну Англії оголеними фото
Скандальні українські моделі підтримали збірну Англії оголеними фото Valeriy Ruchka
08.07.2021 13:59 3642 2
Прямі трансляції
Навколо спорту

БК Запоріжжя домовився про контракт із чемпіоном Великої Британії

Сьогодні 18:39 178 0
Срібний призер минулого сезону підсилився американським форвардом
БК Запоріжжя домовився про контракт із чемпіоном Великої Британії
#Запоріжжя

Джерело - fbu.ua.

БК Запоріжжя підписав американця Евана Максвелла (208 см, 113 кг).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Професійну кар’єру Еван Максвелл розпочав у Словаччині, де грав за команду з містечка Спішська Нова Весь. У першому європейському сезоні Еван набирав у середньому 15,6 очка та 7,5 підбирання за 29 хвилин проведених на майданчику.

У минулому сезоні американський форвард грав у вищому дивізіоні Великої Британії за команду з Ньюкасла. Цей колектив став справжньою сенсацією сезону, відібравши у багаторічного фаворита БК Лондон Лайонс обидва трофеї.

У фіналі Кубка Великої Британії БК Ньюкасл Іглз виграли з рахунком 84:77, а у вирішальній грі за титул чемпіона - 68:66. У дев’яти матчах Кубку Еван набирав у середньому 19,2 очка, 7,4 підбирання та 2 блок-шоти за 27 хвилин проведених на майданчику. У 35 матчах чемпіонату Максвелл набирав у середньому 13 очок, 6,4 підбирання та 1 блок-шот за 23 хвилини.

Окрім рідної позиції важкого форварда, Еван Максвелл може зіграти ще й 5-го номера. Саме на позиції центрового він відіграв останній європейський сезон у Великій Британії.

Нагадаємо, визначився суперник Прометея у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Коментарі ()