БК Запоріжжя домовився про контракт із чемпіоном Великої Британії

Срібний призер минулого сезону підсилився американським форвардом

БК Запоріжжя підписав американця Евана Максвелла (208 см, 113 кг).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Професійну кар’єру Еван Максвелл розпочав у Словаччині, де грав за команду з містечка Спішська Нова Весь. У першому європейському сезоні Еван набирав у середньому 15,6 очка та 7,5 підбирання за 29 хвилин проведених на майданчику.

У минулому сезоні американський форвард грав у вищому дивізіоні Великої Британії за команду з Ньюкасла. Цей колектив став справжньою сенсацією сезону, відібравши у багаторічного фаворита БК Лондон Лайонс обидва трофеї.

У фіналі Кубка Великої Британії БК Ньюкасл Іглз виграли з рахунком 84:77, а у вирішальній грі за титул чемпіона - 68:66. У дев’яти матчах Кубку Еван набирав у середньому 19,2 очка, 7,4 підбирання та 2 блок-шоти за 27 хвилин проведених на майданчику. У 35 матчах чемпіонату Максвелл набирав у середньому 13 очок, 6,4 підбирання та 1 блок-шот за 23 хвилини.

Окрім рідної позиції важкого форварда, Еван Максвелл може зіграти ще й 5-го номера. Саме на позиції центрового він відіграв останній європейський сезон у Великій Британії.

Нагадаємо, визначився суперник Прометея у кваліфікації Ліги чемпіонів.